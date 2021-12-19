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Россиянка Таня Меженцева заняла седьмое место на Детском Евровидении

Анастасия Колоскова

Общество
Россиянка Таня Меженцева заняла седьмое место на Детском Евровидении
Фото: Pixabay

Победа в международном песенном конкурсе Детское Евровидение — 2021 досталась представительнице Армении Малене, участница из России Таня Меженцева стала седьмой.

Финал конкурса прошел в воскресенье, 19 декабря, в Париже. 14-летняя певица из Армении, исполнившая композицию Qami, qami, получила 224 балла. Эта победа Армении стала уже второй на Детском Евровидении с 2010 года.

При этом члены жюри из 19 стран отдали большинство голосов представителю Франции Энцо. Малене удалось вырвать победу за счет результатов зрительского голосования.

12-летняя россиянка Таня Меженцева с песней Mon Ami заняла седьмое место. Максимальное количество баллов ей поставило жюри из Казахстана и Сербии. Зрители принесли ей еще 50 баллов, пишет ТАСС.

Во взрослом Евровидении в мае 2021 года победила группа Maneskin из Италии, набравшая 524 балла по сумме двух голосований: зрительского и жюри. Российская певица Манижа завершила выступление с 204 баллами в активе и заняла девятое место.

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