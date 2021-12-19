Сборная Финляндии по хоккею обыграла россиян в финале Кубка Первого канала

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Сборная Россия в овертайме проиграла Финляндии и заняла второе место во втором этапе Евротура — Кубке Первого канала.

Встреча завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). У россиян шайбы в ворота противника отправили Артем Минулин (36-я минута) и Вячеслав Войнов (57). У сборной Финляндии отличились Валттери Мереля (19), Сакари Маннинен (45, 65). Кубок Первого канала проходил в российской столице с 15 по 19 декабря.

Финны одержали победу во всех трех матчах на Кубке и заняли первое место. Россияне выиграли в трех матчах из четырех и оказались вторыми.

В рамках первого этапа Евротура в Финляндии победу во всех матчах одержали шведы (девять очков), финны выиграли две встречи (шесть очков), россияне — одну (три очка), чехи — ноль (ноль очков). Этапы Евротура в Швеции и Чехии состоятся в следующем году.

16 декабря российские хоккеисты обыграли сборную Швеции со счетом 1:0 на Кубке Первого канала. Победную шайбу в третьем периоде забросил Вячеслав Войнов. Также в матче отличился вратарь российской сборной Иван Федотов, который отразил все 34 броска игроков Швеции.