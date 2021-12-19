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Продавщицу задержали за продажу алкоголя подростку на юго-востоке Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Продавщицу задержали за продажу алкоголя подростку на юго-востоке Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Луговой проезд Карта всех событий

Правоохранители задержали 53-летнюю сотрудницу сетевого магазина, которая подозревается в продаже алкоголя несовершеннолетнему. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

По данным ведомства, инцидент произошел в магазине, расположенном в Луговом проезде в районе Марьино на юго-востоке столицы. Информация о том, что продавщица отпустила несовершеннолетнему алкогольсодержащий напиток, поступила в полицию. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних в ходе проверки подтвердили этот факт.

— Продавец-кассир магазина продала 16-летнему подростку три бутылки пивного напитка с содержанием этилового спирта 4,8 процента каждая. Полицейские задержали подозреваемую — 53-летнюю приезжую, — цитирует сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

В МВД отметили, что женщина уже попадалась на аналогичном правонарушении. Тогда ее привлекли к административной ответственности. Теперь же в ее отношении возбудили уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

До этого сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по факту кражи у безработной жительницы столицы шубы из рыси за два с половиной миллиона рублей.

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