Тела двух женщин нашли в квартире дома на Каширском шоссе

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Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

Тела двух женщин с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире дома на Каширском шоссе. Об этом в воскресенье, 19 декабря, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Она уточнила, что возраст женщин — 85 и 49 лет. Их трупы были обнаружены вечером 19 декабря в квартире жилого дома, расположенного по Каширскому шоссе.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

— В настоящее время следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также задержание лица, причастного к совершению преступления, — заключила Иванова.

В пятницу утром, 17 декабря, стало известно, что в больнице скончался стоматолог частной клиники, которого на этой неделе ранил ножом пациент. По предварительным данным, причиной нападения стало недовольство пациента от проделанной работы врача. «Вечерняя Москва» собрала всю основную информацию о нападении.