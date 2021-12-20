Самодельное взрывное устройство обнаружили в подъезде дома на севере Москвы

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Россия, Москва, Изумрудная улица Карта всех событий

Самодельное взрывное устройство (СВУ) нашли в доме на севере столицы в воскресенье, 19 декабря. СВУ на улице Изумрудной состояло из нескольких элементов, а также проводов.

В настоящий момент специалисты обезвредили устройство, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что в одном из подъездов дома на севере Москвы обнаружили неизвестный прибор с проводами.

13 декабря неизвестный человек проник на территорию Введенского Владычнего женского монастыря с самодельным взрывным устройством и подорвал его.

Позже в МВД по МО уточнили, что инцидент произошел в православной гимназии, которая находится рядом с указанным монастырем. В пресс-службе ведомства отметили, что на территорию учебного заведения вошел его 18-летний выпускник. Он совершил самоподрыв, в результате которого пострадали 15-летний подросток и сам подрывник.