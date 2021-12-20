«Союз МС-20» с космическими туристами из Японии вернулся с МКС

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Спусковой аппарат корабля «Союз МС-20» с космическими туристами из Японии вернулся с Международной космической станции (МКС) и совершил посадку в казахстанской степи в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган.

«Союз МС-20» с космическими туристами Юсаку Маэдзавой, Ёдзо Хирано, а также с космонавтом Александром Мисуркиным, по словам комментатора пуска, чувствуют себя хорошо. Аппарат приземлился вертикально и уже взят под охрану. Первым из аппарата достали командира корабля Мисуркина. После него — японских космических туристов.

Отмечается, что их встретили медики, спасатели и другие специалисты, но из-за сложных метеоусловий вертолеты в поисково-спасательной операции не были задействованы.

Туристы и космонавт покинули МКС ночью 19 декабря. Корабль отстыковался от станции в 2:50 (мск). В 5:18 (мск) двигательная установка корабля уже включилась на торможение. После этого разделившийся на отсеки корабль вошел в атмосферу Земли, затем над спускаемым аппаратом раскрылся парашют.

«Союз МС-20» пристыковался к Международной космической станции 8 декабря. Он стал первым за 12 лет кораблем, доставившим космических туристов на станцию. Кроме того, это был первый экипаж с двумя туристами, а не одним.