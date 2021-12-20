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Мастерская качества откроется в «Технограде» на ВДНХ

Георгий Соланович

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Мастерская качества откроется в «Технограде» на ВДНХ
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

«Музей качества» откроется в павильоне «Урбан.Техноград» комплекса «Техноград» на ВДНХ в конце декабря.

Инициатором проекта является Роскачество. На просторах мастерской гости смогут посетить лекторий на 20 человек, лабораторию, ТВ-студию и выставочное пространство — посмотреть на образцы товаров, которые в XIX веке считали эталоном качества. В музее пройдут курсы по ответственному потреблению и программы повышения квалификации.

Также в мастерской расскажут, как менялся стандарт качества, как покупать продукты с умом и защищать потребительские права. Для студентов проведут лекции и семинары, на которых учащиеся московских вузов изучат работу предприятий сферы производства и лично возьмут пробу продукта и проанализируют, отвечает ли он требованиям безопасности, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

— Всего комплекс предлагает почти 60 курсов и отдельных занятий, посвященных основам веб-дизайна, разработке сайтов, управлению бизнесом, контент-маркетингу и многому другому, — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

17 декабря пресс-служба музея Рерихов на ВДНХ заявила об открытии учреждения. В трех залах можно увидеть представленную Государственным музеем Востока экспозицию «Ковчег будущего», включающую в себя работы Николая Константиновича Рериха и его сына Святослава.

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