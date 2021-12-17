Музей Рерихов возобновил работу после реэкспозиции на ВДНХ

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Музей Рерихов на выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) вновь открыл свои двери для посетителей после реэкспозиции. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщила пресс-служба выставки.

Сейчас в музее представлено около 380 объектов, из которых более 200 — картины. В трех залах можно увидеть представленную Государственным музеем Востока экспозицию «Ковчег будущего», включающую в себя работы Николая Константиновича Рериха и его сына Святослава. Более того, картины Рериха-старшего «Чудо», «Свет небесный», «Армагеддон», «Ангел последний», «Клад захороненный» и другие работы из серии «Гималаи» также представлены в музее.

Помимо картин, на выставке можно изучить полотна, копии архивных документов, произведения декоративного искусства, изделия из бронзы и другие предметы, собранные Рерихами в разных государствах.

— В отдельном зале представлены картины зрелого периода жизни Николая Рериха, написанные в основном в путешествиях по Центральной Азии, — передает слова представителя пресс-службы музея агентство городских новостей «Москва».

Музей Востока и Frida Project Foundation 9 декабря открыли выставку художника, графика, мультипликатора Бобура Исмоилова «!ллюзиум». Здесь представлены 24 работы мастера, которые погружают зрителя в коллективные сновидения.