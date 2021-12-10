Выставка мультипликатора Исмоилова открылась в Музее Востока

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

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Государственный музей Востока и Frida Project Foundation представляют выставку художника, графика, мультипликатора Бобура Исмоилова «!ллюзиум».

Посетители увидят 24 живописные работы художника, которые погружают зрителя в коллективные сновидения. Чего только нет в этих снах: и тайна космического корабля пришельцев, спрятанного в трансформаторной будке, и зашифрованные неизвестные пословицы, и воспоминания о бактрийской невесте Александра Македонского, на которой он женился в Средней Азии, и мечты каждого человека о счастье.

Сказки и притчи к картинкам написал историк искусства, поэт Тигран Мкртычев, а озвучил кинорежиссер Тимур Бекмамбетов.

Выставка открыта с 9 декабря по 16 января 2022 года, сообщается на сайте музея.

В музее «Садовое кольцо» 3 декабря открылась выставка «Новогодняя сказка в зимнем лесу». Посетители увидят акварельные произведения искусства художницы Анастасии Куровой на тему русской зимы. Красив зимний лес, когда вся природа играет своими красками. Художник воспевает красоту зимы на рассвете, ночью, при теплом закатном солнце и днем, когда снег особенно слепит своей белизной.

А Дарвиновский музей покажет выставку «Где растут шишки?», которая расскажет о значении шишек не только в человеческой культуре и быту, но и в развитии жизни на нашей планете. Посетители увидят шишки разнообразных форм и размеров, а также узнают интересные факты и полезные кулинарные рецепты, посмотрят на старинные гравюры и фотографии.

16 декабря в центре «РОСИЗО» начнет работать выставка по мотивам иллюстраций к книгам «Детские сказки». Посетители увидят иллюстрации к сказкам из фондов РОСИЗО 1970–1980-х годов. Перед зрителем в рисунках российских художников и в оформлении студентов факультета сценографии ГИТИСа оживут благородные герои.