Автоматическая система учета улучшила работу снегосплавных пунктов Москвы

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Автоматическая система учета работы снегосплавных пунктов Москвы сократила расходы на утилизацию снега на 30 процентов.

Снегоcплавные пункты оснащены лазерными измерительными установками с 2019 года. Они автоматически определяют объемы поступившего снега. Это позволяет равномерно распределить нагрузку на каждый пункт, направляя полные самосвалы на более свободные объекты. По словам начальника Главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова, с 2022 года Москва полностью перейдет на электронный вид взаимодействия пунктов сбора снега и собирающих машин.

Работу 49 организаций проверили сотрудники дорожной инспекции Объединения административно-технических инспекций города. Было зафиксировано и устранено 26 нарушений санитарно-технических требований, сообщает сайт мэра Москвы.

— Система автоматического измерения объема снега — один из значимых московских проектов с применением технологий искусственного интеллекта и интернета вещей, — заявил руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

10 ноября корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, чем будут заниматься активисты добровольческого отряда снежного десанта «Буря» на базе Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова и как проходит конкурсный отбор. Уже три зимы подряд столичные волонтеры снежного десанта выезжают в отдаленные уголки страны, чтобы почистить двор от сугробов, наколоть дров и прибраться в доме.