Срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 продлили в Москве

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Сроки действия QR-кодов переболевших коронавирусом с понедельника, 20 декабря, продлеваются в Москве до 12 месяцев. Кроме того, срок действия кода по ПЦР-тесту сокращается до двух календарных дней.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что это решение принято в соответствии с изменениями сроков действия цифровых электронных сертификатов (QR-кодов) на федеральном уровне. Он уточнил, что шестимесячные QR-коды граждан в последний день действия автоматически заменятся на новые QR-коды на следующие полгода.

В случае если срок действия QR-кода, оформленного на полгода, уже истек, но с момента выздоровления не прошло 12 месяцев, москвичи автоматически получат новые QR-коды на 12 месяцев со дня выздоровления.

Глава города отметил, что ситуация с распространением коронавируса в столице продолжает оставаться стабильной.

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До этого сообщалось, что комитет Государственной думы РФ по охране здоровья поддержал законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и рекомендовал депутатам принять его в первом чтении.