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Эксперт пояснила, как правильно подкармливать синиц зимой

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт пояснила, как правильно подкармливать синиц зимой
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Синицам во время сильных морозов необходима помощь человека, однако бездумно кормить птиц нельзя. Как правильно помогать птицам во время зимних холодов, рассказала руководитель центра реабилитации диких животных «Сирин» Ксения Михайлова.

Специалист отметила, что если городские жители привлекают синиц в город кормушками, то должны в течение всего зимнего периода обеспечивать им кормовую базу. Во время сильных холодов синицы не смогут обратно эмигрировать от кормушки до подлеска, чтобы найти себе пропитание.

— Плохие истории, когда с детьми по каким-то праздникам кормушки вешают, наполняют, а потом все, похлопали в ладоши и разошлись. Так не надо делать, это не приносит пользы ни птицам, ни детям, — подчеркнула Михайлова в комментарии «Невским новостям».

В оттепель кормушки необходимо тщательно вычищать, делать это желательно несколько раз в месяц.

Для подкормки синиц стоит выбрать сало, семечки и арахис. В сильные морозы именно такая пища принесет пользу птицам. Также можно добавить в кормушку рябину и яблоки.

До этого жителей столицы попросили не перекармливать пернатых зимой.

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