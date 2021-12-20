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Писатель Карс рассказал о литературных предпочтениях современной молодежи

Ирина Игнатенко

Общество
Писатель Карс рассказал о литературных предпочтениях современной молодежи
Фото: mos.ru/Юлия Иванко

Российский писатель и поэт, член Российского союза писателей Михаил Карс рассказал о литературных предпочтениях современной молодежи.

Как отмечает писатель, молодых людей, как и раньше, привлекает фантастика и фэнтези, истории о сверстниках, а также приключения, мистика и любовные романы. При этом молодому читателю важно, чтобы в книгах содержались исторические факты, отсылающие к событиям прошедших эпох.

Кроме того, пользуются популярностью книги западных писателей, по которым были сняты фильмы. У многих возникает желание прочитать книгу после просмотра кино.

Михаил Карс добавил, что в силу развития технологий большей популярностью пользуются электронные и аудиоверсии книг.

При этом писатель отметил, что современная молодежь читает меньше, так как имеется большое количество источников информации.

— Многие считают, что уже не нужно читать, потому что мир переполнен фильмами, мультфильмами, комиксами, различными роликами или ссылками на разные ресурсы, — пояснил он в комментарии ФАН.

До этого эксперт рассказала, какие книги пользуются популярностью у россиян в период пандемии.

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