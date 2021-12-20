Объем иностранных инвестиций в экономику Москвы составил почти 270 миллиардов долларов

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Иностранные инвесторы с января по июль 2021 года вложили в экономику Москвы 268,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Страны Европы и Азии вкладывают в сферы страхования и торговли, в промышленность и развитие высоких технологий, а также в недвижимость и финансовые компании. Крупнейшими инвесторами считаются Германия, Франция, Финляндия и США, среди стран Азии — Сингапур, Япония и Казахстан.

В Москве находится большое количество зарубежных предприятий: Coca-Cola, PepsiCo, Siemens, Johnson & Johnson. Некоторые из них вносят огромный вклад в развитие городской инфраструктуры. Например, по словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александра Прохорова, немецкий концерн KSB, занимающийся созданием насосов, является поставщиком Мосэнерго и Мосводоканала и снабжает водой «Москву–сити» и «Москвариум».

— Зарубежные инвесторы проявляют устойчивый интерес к Москве. Сегодня на столицу приходится половина всех накопленных иностранных инвестиций, поступивших в Россию, — подчеркнул заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Инвесторы также спонсируют развитие в городе машиностроения, фармацевтики, метростроения и медицины, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

16 декабря мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра нового многофункционального медицинского центра «Медси» в Раменках заявил, что большая часть объектов здравоохранения строится за счет инвесторов.