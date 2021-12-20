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Православная церковь 21 декабря чтит память преподобного Патапия Фивского и мученицы Анфисы Римской.

В этот день было принято отговаривать от порчи и сглаза девичью красу. Чтобы самостоятельно защититься от негатива, на запястье вязали шелковую нить.

В этот день девушки занимались рукоделием. Они ткали, пряли и вышивали. В старину было принято, чтобы у каждой молодой особы к свадьбе было готово вышитое собственноручно приданое. Поэтому девицы рьяно принимались за работу.

На женской одежде были обязательными орнаменты вышивки, которые не только украшали наряд, но и оберегали от всего дурного. Защитные знаки вышивали на всех отверстиях одежды (вороте, подоле, рукавах).

На рубахах, полотенцах и платках было принято изображать древо жизни, птиц, солнце и женскую фигуру. Все эти изображения символизировали счастье, жизненную силу и плодородие.

Приметы погоды:

Если в этот день вьюга, то лето будет ненастным.

Если с утра синицы чирикают, ночью жди мороза.

Если птицы под крышу прячутся, будет метель.

Если день морозный и тихий, зима будет снежной и мягкой.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как защититься от негатива 21 декабря

Именины отмечают: Анфиса, Кирилл.