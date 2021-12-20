Андрей Бочкарев заявил о возведении путепроводов на юге Москвы в рамках ремонта на МКАД

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Липецкая улица Карта всех событий

Строители продолжают возведение двух путепроводов на юге столицы во время ремонта развязки на пересечении Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) с Липецкой улицей. Об этом сообщил в понедельник, 20 декабря, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что реконструкция указанных магистралей позволит в будущем улучшить пропускную способность участка МКАД, а также обеспечит беспрепятственный выезд на трассу М4 «Дон».

— Всего здесь предусмотрено строительство 10 километров дорог, семи путепроводов и тоннеля, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что в настоящий момент специалисты устанавливают ростверки на опорах съезда в левую сторону с внешней стороны столичного кольца на Липецкую улицу в сторону центра города.

— Также продолжается устройство буронабивных свай на опорах и устройство временной дороги на съезде с МКАД на Липецкую улицу в сторону центра. Кроме того, строители приступили к устройству плиты пролетного строения в осях опор левоповоротного съезда с Липецкой улицы в сторону центра на внутреннюю сторону МКАД. Ведется обустройство бытового городка, прокладка дождевой канализации, перекладка газа и сетей связи, — заключил он.

18 декабря Андрей Бочкарев оценил готовность транспортной развязки на пересечении Московской кольцевой автодороги с Алтуфьевским шоссе на 25 процентов.