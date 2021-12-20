Врач-травматолог рассказал, как не покалечиться на скользкой дороге

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Врач-травматолог Химкинской областной больницы Марк Иванов рассказал, как пешеходам избежать травм на скользкой дороге.

По его словам, первая причина бед пешеходов — неправильно подобранная обувь. Избежать переломов, ушибов и растяжений поможет обувь на подошве с протектором.

— Если вы все же падаете, то в этот момент важно максимально быстро сгруппироваться, присесть и не падать на руку. Иначе высок риск перелома лучевой кости, — отметил он.

В случае падения не стоит резко вставать, это может ухудшить ситуацию. В некоторых случаях стоит дождаться приезда скорой помощи, передает портал «Подмосковье сегодня».

По оценке специалиста, в наибольшей степени рискуют прохожие в состоянии алкогольного опьянения. Чаще всего именно они попадают в травмпункты. В подобном состоянии лучше всего не выходить из дома.

До этого автомобилистам напомнили главные правила езды при гололеде и снежной каше. Снегопад и образующаяся после него каша на дорогах осложняют движение транспорта и провоцируют ДТП. Ситуация усугубляется в случае гололедицы, увеличивающей тормозной путь.