Новый «Человек-паук» стал лидером проката в РФ и СНГ за минувшие выходные
Кинолента «Человек-паук: Нет пути домой» стала лидером проката в России и странах СНГ за минувшие выходные дни. Сборы, по предварительным сведениям, превысили 1,5 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные сервиса kinobusiness.com.
Специалисты назвали такие результаты в период действия ограничительных мер по коронавирусу удивительными. При этом если бы новый фильм вышел на два месяца раньше, то сборы стали бы абсолютно рекордными в РФ и СНГ, считают эксперты.
В новой части киноленты Питер Паркер обратился к Доктору Стрэнджу с просьбой, чтобы он заставил всех забыть о Человеке-пауке с помощью магии. Из-за этого в мир персонажа попадают другие положительные и отрицательные герои из разных вселенных. Среди них доктор Октавиус, Зеленый Гоблин, Песочный человек, Электро и многие другие.
Режиссером фильма «Человек-паук: Нет пути домой» стал Джон Уоттс, а актерами, исполнившими главные роли, — популярные Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч и Мариса Томей.
Премьера киноленты в России состоялась 15 декабря.
Также 16 декабря большой экран представил зрителям фантастический боевик «Матрица: Воскрешение», чудесные семейные фильмы «Школа магических зверей» и «Хроники Деда Мороза. Тайна подарков», ленту национального производства «Елки-8», драмы «Остров Бергмана» и «Ночь принадлежит нам», триллер «Преступный квест», фильмы ужасов «Оленьи рога» и «Конец света».