Подмосковный омбудсмен выступила против возвращения смертной казни

Фото: ВКонтакте/pravachelovekamo

Возвращать смертную казнь для преступников нельзя по нравственным причинам, а также из-за вероятности судебных ошибок. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

Она отметила, что относится к данной мере наказания отрицательно.

— Мы не можем решать, лишить человека жизни или нет, даже если он совершил тяжкое преступление. Самым серьезным наказанием для него будет долгое раздумье о том, что он сделал, — отметила она в интервью РИАМО.

Она добавила, что следствие может совершить ошибку, и тогда лишат жизни невиновного человека.

Также омбудсмен отметила, что открытие исправительных центров для заключенных позволяет улучшить уголовно-исполнительную систему. В них люди отбывают наказание в более комфортных условиях. Заключенные здесь могут получить новую профессию, это поможет им адаптироваться после выхода на свободу.

Екатерина Семенова добавила, что необходимо предоставить возможность получить бесплатную юридическую помощь тем, кто только вышел на свободу.

До этого россияне назвали законы, которые хотели бы изменить.