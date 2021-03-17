Россияне назвали законы, которые хотели бы изменить

Фото: pixabay.com/ru

Отмена Единого государственного экзамена и сокращение налогов оказались в числе законов, о которых мечтают россияне. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованные в среду, 17 марта.

Респондентам предложили представить себя на месте советника главы государства, а затем спросили, какие законы они бы отменили или изменили (можно было назвать до пяти вариантов). Среди участников исследования 14 процентов назвали изменение пенсионного возраста, шесть процентов — размеры налогов и другие параметры налоговой системы, три процента — положения Конституции, два процента — мораторий на смертную казнь.

Также 53 процента в общей сложности называли иные нормативно-правовые акты, 63 процента затруднились с ответом.

Наряду с этим семь процентов настаивают на ужесточении наказания за коррупционные преступления, шесть процентов считают необходимым принять законы, направленные на развитие России. Пять процентов мечтают об отмене ЕГЭ. Два процента называют важным принятие закона о борьбе с домашним насилием.

Другие варианты называли 36 процентов респондентов, 54 процента затруднились с ответом, сообщает РИА Новости.

Ранее социологи узнали, чем готовы пожертвовать москвичи ради работы.

Читайте также: ВЦИОМ: Великий пост планирует соблюдать каждый восьмой гражданин РФ