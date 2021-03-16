Социологи узнали, чем готовы пожертвовать москвичи ради работы

Регина Бинюкова (слева) и Дарья Амелина так же, как и многие молодые люди сейчас, хотят пожить для себя и пока не думают о будущей семье / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Портал по поиску работы и найму сотрудников в ходе опроса выяснил, что 28 процентов готовы ограничить общение с друзьями, а 12 процентов — отложить создание семьи. «Вечерка» с помощью экспертов выяснила, откуда взялась такая тенденция.

Такие ответы дали социологам люди 1981–1996 годов рождения. Около 30 процентов респондентов 1997– 2012 годов рождения готовы ради работы отказаться от отдыха и развлечений. Четверть опрошенных согласна ограничить общение с друзьями, а повременить с рождением детей — 24 процента. К ненормированному графику и занятости 12–16 часов в сутки готовы 22 процента респондентов 1997–2012 годов рождения и 18 процентов опрошенных 1981–1996 годов рождения.

— Я не удивлен результатами опроса, — рассуждает кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Начнем с того, что чем моложе люди, тем их общение с друзьями носит более виртуальный характер — общаются в основном в мессенджерах и соцсетях. И это виртуальное общение, разумеется, весьма поверхностное. Пожертвовать им будет не так уж трудно: просто в переписке станет меньше картинок, ссылок и смайликов.

А еще, возможно, исчезнет с полсотни «друзей», которых они видели три раза в жизни. Что касается семьи, то тренд на ее более позднее создание не новость, и он связан не только с карьерой. Современное общество, нравится нам это или нет, становится более гедонистическим. Молодые люди хотят сначала пожить для себя, а семья — это всегда ограничения.

Социальный психолог Алексей Рощин уверен, что период «детства» у людей удлиняется.

— В мегаполисах для молодежи оно заканчивается в 25 лет, а некоторые демографы уверяют, что и в 30, — пояснил эксперт. — Неудивительно, что люди не хотят заводить семью, ведь психологически они еще дети.

К тому же, как пояснил психолог Алексей Рощин, в последние годы резко и очень заметно сдвинулись так называемые границы возрастов у людей. — Раньше человек в 50 лет считался уже пожилым человеком, а сейчас — просто мужчина, даже еще и не «в годах», — пояснил эксперт. — Продолжительность жизни выросла, поэтому молодые люди понимают: им и в 35 не поздно стать родителями, и в 40.Однако Алексей Рощин считает, что все не так страшно. На самом деле, когда люди говорят, что они готовы ради карьеры трудиться по 12–16 часов в сутки, они, по словам эксперта, недоговаривают или просто не понимают, как проходит их день.

— Они трудятся сейчас в основном за компьютером. Но ведь и внерабочее время проходит у таких людей за смартфоном или перед экраном. И многие, я уверен, считают, что их сидение за компьютером и работа — примерно одно и то же. Так чего бы и 16 часов не посидеть, если за это деньги платят? Они просто не понимают, что включенный компьютер — это одно, а работа за ним — совершенно другое.

А вот Виталий Караев менее оптимистичен в рамках этого вопроса. Он уверен, что такие результаты опроса вызваны тем, что наше общество становится все более потребительским.

— Главная его ценность не семья, не личные отношения, а именно деньги. Чтобы их заработать, нужна карьера. Вот молодые люди и готовы ради нее отказаться от многих радостей жизни, — пояснил эксперт. — Но будут ли они, сделав эту карьеру, потом счастливы — вот это большой вопрос, на который никто ответа не даст.

КСТАТИ

По результатам другого опроса стало ясно, что 53 процента россиян построили карьерные планы 10 лет назад, только у 10 процентов из опрошенных карьера пошла по плану и у 5 процентов лучше, чем они ожидали. Больше трети план не осуществили.

НАШ ОПРОС

От чего вам пришлось отказаться из-за профессии?

Игорь Ружейников 55 лет, радиоведущий:

— Ради карьеры мне приходилось жертвовать отдыхом: надо было его планировать не так, как хотел. Также я отказался от некоторых увлечений. Я люблю музыку: играть, музицировать, выступать. Но из-за работы откладывались репетиции и не шло мое музыкальное развитие. Еще я увлекаюсь альпинизмом, но и путешествия пришлось переносить.

Юрий Феклистов 59 лет, фотограф:

— От сна. Нужно все время рано вставать, чтобы успевать больше сделать. Особенно зимой, когда световой день короткий, а съемка запланирована при дневном свете. Иногда очень хочется поспать подольше, особенно в выходные, но я все равно по привычке встаю рано. Так счастливо совпало, что ради карьеры мне ничем больше жертвовать и не пришлось.

Владимир Пресняков-старший 75 лет, композитор:

— Никогда ничем не жертвовал. Все развивалось естественно — учился, женился, работал. Прадедушка музыкант, дедушка музыкант, я сам музыкант. И с самого начала меня посадили за инструмент, который мне нравился — кларнет. Не на тубу какую-нибудь или валторну, а кларнет — он саксофону родственен. И дальше вся жизнь в музыке!

Полина Шамаева 33 года, оперная певица:

— Оперная певица должна совершенствоваться каждый день. И я для этого стала заниматься йогой. Ведь наша работа — это такой же спорт, только своих голосовых мышц мы не видим. А еще я люблю вкусную еду, но любимыми пирожками и прочими сладостями мне приходится жертвовать ради своей профессии. Надо постоянно держать себя в тонусе.

Феликс Шведовский 51 год, буддийский монах:

— Можно сказать, что я пожертвовал всем ради «карьеры» буддийского монаха, которая таковой не считается. Пожертвовал своим положением в обществе, работой. Стал жить на подаяние. Но ничуть не жалею. Ибо это того стоит. Но к той жизни, которая было до моего увлечения буддизмом, возвращаться не хочется.

Александр Силин 53 года, бизнесмен:

— Постоянно жертвовал свободным временем. Работа с иностранными компаниями требует четкого понимания, как устроена англосаксонская модель построения бизнеса. А бизнес там ведется совсем не так, как в России. Чтобы разобраться — ушла уйма времени.

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