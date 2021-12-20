Штаб по вопросам ЖКХ создали в московском Росреестре

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В столичном Управлении Росреестра появился штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) города. Соответствующее решение приняли заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков и руководитель городского Росреестра Игорь Майданов в конце ноября текущего года.

Бирюков подчеркнул, что совместно созданное учреждение позволит ускорить темпы кадастрирования и регистрации прав на инженерные сети, объекты водоотведения и дорожно-мостового хозяйства.

Майданов отметил, что московские власти планируют в будущем сформировать дорожную карту по таким объектам. Цель разработки — равномерно распределить нагрузку на государственных регистраторов при подаче соответствующей документации от заявителей.

За время работы штаба специалисты рассмотрели 311 обращений от ресурсоснабжающих компаний. В отношении сетей и коммуникаций протяженностью свыше 17 тысяч метров провели кадастровый учет. При этом сотрудники зарегистрировали права на 83 сооружения ЖКХ. Их протяженность составила более 16 тысяч метров.

15 декабря Петр Бирюков сообщил, что столичные коммунальщики вывезли и утилизировали с начала декабря более миллиона кубометров снега. Работы произвели на московских снегосплавных пунктах.