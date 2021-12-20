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«Муфаса»: поклонники отреагировали на новые фото Нюши с новорожденным сыном

Георгий Соланович

Общество
«Муфаса»: поклонники отреагировали на новые фото Нюши с новорожденным сыном
Фото: instagram/nyusha_nyusha

Российская певица Нюша опубликовала в Instagram новые фотографии со своим новорожденным сыном. Ребенок родился не в России, а в Дубае.

На фотографии Нюша запечатлена со своей дочкой и мамой. Их пустили в личную палату певицы сразу после родов.

— Малыш так стремительно ворвался в мою жизнь. А сейчас я ощущаю насколько все своевременно, — написала Нюша в Instagram.

Лица новорожденного мальчика на фотографиях не видно. Неизвестно также и имя малыша. Подписчики поздравили певицу с рождением сына и попытались предположить, как она его назовет. Нашлось место иронии, ведь дочку Нюши зовут Серафима-Симба.

«А как сыночка назвали, если не секрет?»; «Муфаса», — шутят пользователи.

Ранее Нюша уже показывала поклонникам снимки с новым членом семьи.

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