«Какие красивые»: Нюша запечатлелась с новорожденным сыном, мужем и дочкой

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, 14 декабря стала мамой во второй раз — она родила сына. Имя малыша артистка и ее муж Игорь Сивов пока не раскрывают.

Нюша опубликовала кадры, сделанные в роддоме. На них она сидит в постели и держит новорожденного, облаченного в шапочку с ушками. Звезду на фото обнимает супруг, а дочка Симба радостно улыбается рядом.

— All I want for Christmas is… Спасибо всем за поздравления и поддержку! Люблю, — написала певица под фото в Instagram.

Фанаты восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами.

«Какие вы милые»; «Это счастье! Здоровья! Любви!»; «Какая прелесть!»; «Какие красивые», — оставили комментарии фолловеры.

Для певицы этот ребенок стал вторым. А вот у мужа Нюши есть двое сыновей от первого брака. Мальчики ладят с сестрой и дружат с новой возлюбленной своего отца.

