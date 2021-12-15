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«Солнышко такое»: Нюша показала первое фото новорожденного сына

Юлия Курганова

Общество
«Солнышко такое»: Нюша показала первое фото новорожденного сына
Фото: instagram/nyusha_nyusha

Певица Нюша во вторник, 14 декабря, стала мамой во второй раз. Через несколько часов после родов она уже показала малыша подписчикам.

Артистка назвала вес новорожденного сына. В ее аккаунте в Instagram появился первый снимок ребенка — на нем мама и папа держат маленькую ручку крохи.

— Добро пожаловать в этот мир. Вес — 3,890 граммов, — написала звезда под фото.

Муж певицы Игорь Сивов также показал кадр с сыном и сообщил его рост — 52 сантиметра.

Поклонники и друзья супругов поздравили их с радостным событием.

«Солнышко такое»; «Поздравляем с рождения ангелочка»; «Поздравляю, здоровья крепкого!» — написали фолловеры.

Рожала Нюша в частной клинике в Дубае. Имя малыша родители пока держат в секрете. Первенца певица назвала необычно — Симбой. Имя героя из популярного диснеевского мультика «Король лев» пришлось по душе исполнительнице. Фанаты не исключают, что и сына Нюша назовет как-нибудь по-особенному. Тем более что сама артистка не раз заявляла — имя ее ребенка будет редким и красивым.

Во время беременности Нюша часто делилась с подписчиками фото. Так, в сентябре она удивила фанатов откровенным нарядом. Певица опубликовала снимки из Парижа, где отдыхала с дочкой Симбой. Артистка вышла на прогулку в абсолютно прозрачном платье. Оно не смогло скрыть ни рельефов ее округлившегося живота, ни выступающего пупка, ни трусиков с бра.

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