«Солнышко такое»: Нюша показала первое фото новорожденного сына
Певица Нюша во вторник, 14 декабря, стала мамой во второй раз. Через несколько часов после родов она уже показала малыша подписчикам.
Артистка назвала вес новорожденного сына. В ее аккаунте в Instagram появился первый снимок ребенка — на нем мама и папа держат маленькую ручку крохи.
— Добро пожаловать в этот мир. Вес — 3,890 граммов, — написала звезда под фото.
Муж певицы Игорь Сивов также показал кадр с сыном и сообщил его рост — 52 сантиметра.
Поклонники и друзья супругов поздравили их с радостным событием.
«Солнышко такое»; «Поздравляем с рождения ангелочка»; «Поздравляю, здоровья крепкого!» — написали фолловеры.
Рожала Нюша в частной клинике в Дубае. Имя малыша родители пока держат в секрете. Первенца певица назвала необычно — Симбой. Имя героя из популярного диснеевского мультика «Король лев» пришлось по душе исполнительнице. Фанаты не исключают, что и сына Нюша назовет как-нибудь по-особенному. Тем более что сама артистка не раз заявляла — имя ее ребенка будет редким и красивым.
Во время беременности Нюша часто делилась с подписчиками фото. Так, в сентябре она удивила фанатов откровенным нарядом. Певица опубликовала снимки из Парижа, где отдыхала с дочкой Симбой. Артистка вышла на прогулку в абсолютно прозрачном платье. Оно не смогло скрыть ни рельефов ее округлившегося живота, ни выступающего пупка, ни трусиков с бра.