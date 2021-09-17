«А зачем вообще платье?»: беременная Нюша удивила фанатов откровенным нарядом
Певица Нюша, даже будучи глубоко беременной, поддерживает эротичный образ. Она опубликовала снимки из Парижа, где в настоящий момент отдыхает с дочкой Симбой. Артистка вышла на прогулку в абсолютно прозрачном платье. Его ткань не смогла скрыть ни рельефов ее беременного живота, ни выступающего пупка, ни трусиков с бра.
Многие поклонники, увидев фото в этом облачении в микроблоге Нюши, были удивлены.
«А зачем вообще платье? Не пойму»; «Как голая»; «Да ходи сразу голая»; «Вам бы с мужем отдохнуть, успокоиться», — написали в комментариях фолловеры.
Муж певицы Игорь Сивов, между тем, тоже отметился в комментариях, поставив под фото восторженные смайлы в виде огня, влюбленного человечка и сердца.
Другие фанаты тоже восхитились нарядом звезды и одарили ее комплиментами.
«Вы очаровательно выглядите, беременность к лицу»; «Как вы прекрасны в своем положении»; «Секси-крошка, крутая»; «Сногсшибательная беременяшка», — похвалили Нюшу пользователи.
Нюша показала, как готовит завтрак с двухлетней дочерью Симбой. Поклонники были удивлены навыками готовки малышки. Она собиралась готовить сырники для всей семьи вместе с мамой, и в это время Игорь Сивов, отец Симбы, включил камеру и начал снимать.