«А зачем вообще платье?»: беременная Нюша удивила фанатов откровенным нарядом

Фото: instagram/nyusha_nyusha

Певица Нюша, даже будучи глубоко беременной, поддерживает эротичный образ. Она опубликовала снимки из Парижа, где в настоящий момент отдыхает с дочкой Симбой. Артистка вышла на прогулку в абсолютно прозрачном платье. Его ткань не смогла скрыть ни рельефов ее беременного живота, ни выступающего пупка, ни трусиков с бра.

Многие поклонники, увидев фото в этом облачении в микроблоге Нюши, были удивлены.

«А зачем вообще платье? Не пойму»; «Как голая»; «Да ходи сразу голая»; «Вам бы с мужем отдохнуть, успокоиться», — написали в комментариях фолловеры.

Муж певицы Игорь Сивов, между тем, тоже отметился в комментариях, поставив под фото восторженные смайлы в виде огня, влюбленного человечка и сердца.

Другие фанаты тоже восхитились нарядом звезды и одарили ее комплиментами.

«Вы очаровательно выглядите, беременность к лицу»; «Как вы прекрасны в своем положении»; «Секси-крошка, крутая»; «Сногсшибательная беременяшка», — похвалили Нюшу пользователи.

Нюша показала, как готовит завтрак с двухлетней дочерью Симбой. Поклонники были удивлены навыками готовки малышки. Она собиралась готовить сырники для всей семьи вместе с мамой, и в это время Игорь Сивов, отец Симбы, включил камеру и начал снимать.