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Лжеполицейские вымогали 200 тысяч рублей у женщины на северо-востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Лжеполицейские вымогали 200 тысяч рублей у женщины на северо-востоке Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Ботаническая улица Карта всех событий

На северо-востоке столицы правоохранители задержали троих мужчин, которые вымогали деньги у женщины, представившись полицейскими. Об этом в понедельник, 20 декабря, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, один из злоумышленников позвонил женщине и представился сотрудником полиции. Мошенник сказал ей, что она подозревается в краже. Затем он предложил своей жертве избежать уголовной ответственности за плату в размере 200 тысяч рублей. Испуганная женщина поверила аферисту и согласилась встретиться с ним для передачи денег.

— При встрече на Ботанической улице двое злоумышленников забрали у женщины паспорт и часть суммы, пояснив, что отдадут документ после передачи второй части денег. После чего скрылись с места происшествия, а потерпевшая обратилась в полицию, — рассказал Васенин.

Спустя некоторое время силовики задержали двоих подозреваемых при передаче второй части денег. После этого в руки полиции попался предполагаемый соучастник преступления. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

До этого сообщалось, что мошенник похитил у пенсионера миллион рублей в ходе сделки по покупке подержанного авто. По подозрению в преступлении полиция задержала 52-летнего мужчину.

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