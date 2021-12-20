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Москалькова поддержала законопроект об ужесточении наказания за пытки

Евгений Белоусов

Политика
Москалькова поддержала законопроект об ужесточении наказания за пытки
Фото: Пресс-служба Совфеда

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала идею законопроекта об ужесточении уголовной ответственности за пытки. Об этом она заявила в понедельник, 20 декабря.

— Поддерживаю инициативу сенаторов и депутатов… Стоит отметить, что законодатели учли представленные ранее федеральным омбудсменом предложения по законопроекту, — заявила омбудсмен.

Однако, подчеркнула Москалькова, некоторые положения законопроекта следует уточнить.

Москалькова неоднократно поднимала тему пыток в связи с резонансными событиями в уголовно-исполнительной системе, произошедшими в Саратове, Иркутске и Кирове. Кроме того, в ежегодных докладах уполномоченного по правам человека были даны рекомендации, устанавливающие уголовную ответственность за пытки, передает РИА Новости.

Сегодня стало известно, что в Государственную думу РФ внесен законопроект, который призван ужесточить положения Уголовного кодекса РФ, устанавливающих ответственность за пытки, организованные представителями власти. По словам главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, внимание законодателей привлекли ставшие недавно достоянием общественности факты применения пыток сотрудниками ФСИН к заключенным.

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