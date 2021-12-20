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Петр Бирюков заявил о готовности столичных коммунальщиков к похолоданию

Виктория Сикерина

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Погода в Москве
Город
Петр Бирюков заявил о готовности столичных коммунальщиков к похолоданию
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Городские жилищно-коммунальные службы полностью готовы к работе в условиях низких температур. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 20 декабря.

Он отметил, что соответствующих специалистов перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды.

— Объекты теплогенерации работают в штатном режиме. В городе сформирован достаточный резерв тепловой и энергетической мощности, мощности по водоснабжению и водоотведению, — приводятся его слова в сообщении Комплекса городского хозяйства.

В понедельник, 20 декабря, погоду в столичном регионе будет определять тыл циклона. При облачной погоде местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус восемь–шесть градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне десяти–пяти градусов мороза.

Также в столице продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение об опасных погодных условиях действовало до 21:00 понедельника, 20 декабря, однако было продлено и будет действовать до 22:00 вторника, 21 декабря.

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