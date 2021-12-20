Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптики сообщили о сильном ветре и гололедице в Москве 20 декабря

Юлия Курганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики сообщили о сильном ветре и гололедице в Москве 20 декабря
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В понедельник, 20 декабря, погоду в столичном регионе будет определять тыл циклона. При облачной погоде местами пройдет небольшой снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус восемь–шесть градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне десяти–пяти градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 736 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 85 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в начале новой недели погода в столичном мегаполисе резко изменится и виной тому обширный циклон. Резкое, даже аномальное понижение температуры, очень низкое атмосферное давление и холодный северный ветер будут формировать крайне неблагоприятные погодные условия для метеозависимых людей.

При этом каждый метеорологический параметр играет определенную роль в выборе мишени влияния. Так, высокая влажность и порывистый ветер могут стать причиной обострения бронхо-легочной патологии и развития приступов бронхоспазма. Низкое атмосферное давление плохо переносят люди с вегето-сосудистыми нарушениями, гипотонией, чаще развиваются приступы мигрени. Низкие температуры, особенно резкие смены при выходе из тепла на морозный воздух, сказываются на состоянии лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями и могут провоцировать острый приступ стенокардии, нарушение сердечного ритма, сосудистые спазмы и «скачки» артериального давления.

Необходимо внимательно относиться к своему самочувствию, обязательно соблюдать лечебные и профилактические назначения врача, а также нужно при себе всегда иметь лекарственные средства первой помощи.

Для большинства же — не метеозависимых и практически здоровых людей — это характерная зимняя декабрьская погода, которая не оказывает серьезной нагрузки на организм.

Жителей Москвы ожидают скачки атмосферного давления в ближайшие дни. Низкое атмосферное давление (733 миллиметра ртутного столба) прогнозируется в столице в понедельник, 20 декабря. Ко вторнику, 21 декабря, оно резко поднимется сразу на 20 миллиметров ртутного столба по сравнению с воскресеньем, 19 декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Читайте также:
гололед Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Лужа стала вызовом веку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время побежит быстрее

Евгения Семутникова
Евгения Семутникова

Бизнес должен быть экологичным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Железные птицы собираются в стаи

Все мнения
О проекте