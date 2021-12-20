Синоптики сообщили о сильном ветре и гололедице в Москве 20 декабря

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В понедельник, 20 декабря, погоду в столичном регионе будет определять тыл циклона. При облачной погоде местами пройдет небольшой снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус восемь–шесть градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне десяти–пяти градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 736 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 85 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в начале новой недели погода в столичном мегаполисе резко изменится и виной тому обширный циклон. Резкое, даже аномальное понижение температуры, очень низкое атмосферное давление и холодный северный ветер будут формировать крайне неблагоприятные погодные условия для метеозависимых людей.

При этом каждый метеорологический параметр играет определенную роль в выборе мишени влияния. Так, высокая влажность и порывистый ветер могут стать причиной обострения бронхо-легочной патологии и развития приступов бронхоспазма. Низкое атмосферное давление плохо переносят люди с вегето-сосудистыми нарушениями, гипотонией, чаще развиваются приступы мигрени. Низкие температуры, особенно резкие смены при выходе из тепла на морозный воздух, сказываются на состоянии лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями и могут провоцировать острый приступ стенокардии, нарушение сердечного ритма, сосудистые спазмы и «скачки» артериального давления.

Необходимо внимательно относиться к своему самочувствию, обязательно соблюдать лечебные и профилактические назначения врача, а также нужно при себе всегда иметь лекарственные средства первой помощи.

Для большинства же — не метеозависимых и практически здоровых людей — это характерная зимняя декабрьская погода, которая не оказывает серьезной нагрузки на организм.

Жителей Москвы ожидают скачки атмосферного давления в ближайшие дни. Низкое атмосферное давление (733 миллиметра ртутного столба) прогнозируется в столице в понедельник, 20 декабря. Ко вторнику, 21 декабря, оно резко поднимется сразу на 20 миллиметров ртутного столба по сравнению с воскресеньем, 19 декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.