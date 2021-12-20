Жителей Москвы ожидают скачки атмосферного давления в ближайшие дни

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Низкое атмосферное давление (733 миллиметра ртутного столба) прогнозируется в столице в понедельник, 20 декабря. Ко вторнику, 21 декабря, оно резко поднимется сразу на 20 миллиметров ртутного столба по сравнению с воскресеньем, 19 декабря. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— В 18:00 часов в воскресенье атмосферное давление было совершенно низким — 723 миллиметра ртутного столба. Это связано с тем, что глубокий циклон сел на Москву. Такой показатель на 25 миллиметров ртутного столба ниже нормы, но за 36-40 часов давление повысится сразу на 20 миллиметров ртутного столба, — рассказал он.

По словам синоптика, атмосферное давление в столице в понедельник будет еще низким — 733 миллиметра ртутного столба. Оно начнет приближаться к норме во вторник и в среду, 21 и 22 декабря. Нормой атмосферного давления для Москвы является 748 миллиметров ртутного столба, передает ТАСС.

Синоптик предупредил москвичей об «опасной волне холода» в ближайшие дни. Аномально холодная погода с отклонениями от нормы на 7-12 градусов ожидается в Москве на этой неделе. Такое явление можно назвать «волной холода», которая представляет опасность для самочувствия людей и создает нагрузку на коммунальные службы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.