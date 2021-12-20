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Синоптик предупредил москвичей об «опасной волне холода» в ближайшие дни

Юлия Курганова

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Синоптик предупредил москвичей об «опасной волне холода» в ближайшие дни
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Аномально холодная погода с отклонениями от нормы на 7-12 градусов ожидается в Москве в ближайшие дни. Такое явление можно назвать «волной холода», которая представляет опасность для самочувствия людей и создает нагрузку на коммунальные службы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в столице в понедельник днем, 20 декабря, прогнозируется минус 7-5 градусов, во вторник, 21 декабря, — 18-16 градусов мороза, в среду, 22 декабря, — минус 20-18 градусов, в четверг, 23 декабря, — 18-13 градусов мороза.

— Очень холодная неделя. В метеорологии есть термин «волна тепла». Это когда температура значительно выше нормы длительный период. Здесь, хотя такого термина официально нет, по аналогии можно говорить о «волне холода». Опасное явление. Такой холод — большое испытание, — сказал Вильфанд.

По словам метеоролога, когда температурный фон в течение длительного периода ниже нормы на семь и более градусов, создаются трудности для энергетиков и прочих городских служб.

Он добавил, что в Москве холод будет сопровождаться ветром до 5-10 метров в секунду, небольшим снегом и облачностью в течение недели, поэтому температура по ощущениям будет еще ниже, чем на столбиках термометров, сообщает ТАСС.

Треть месячной нормы снега может выпасть в столице за сутки. За ночь с субботы на воскресенье, с 18 на 19 декабря, в Москве выпало до семи сантиметров снега, а общий прирост свежевыпавшего снега за сутки может составить до трети месячной нормы.

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