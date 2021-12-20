Неизвестный жестоко избил вахтера на севере Москвы

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Россия, Москва, улица Докукина Карта всех событий

На севере столицы вахтер частного предприятия стал жертвой жестокого избиения. Об этом в понедельник, 20 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Вечером 17 декабря в полицию позвонили из службы «112» с сообщением о нападении на мужчину 1960 года рождения. Инцидент произошел на территории частной организации, расположенной на улице Докукина. Неизвестный избил вахтера и скрылся. Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и другими повреждениями.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

На прошлой неделе водитель такси избил охранника ГКБ им. С.П. Боткина. Тот случай произошел у пропускного пункта больницы. Охранник не стал пропускать таксиста на территорию медучреждения. Это разозлило таксиста. Вскоре между мужчинами произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.