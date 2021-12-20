Американские ученые сообщили, что сострадание к себе полезно для здоровья

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Американские ученые из Питтсбургского университета сообщили, что человеку важно проявлять по отношению к себе сочувствие и доброту.

Подобные чувства полезны для устойчивой психики и для здоровья сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришли специалисты после проведенного исследования, в котором приняли участие 200 женщин в возрасте от 45 до 67 лет.

В анкете, которую выдали специалисты участницам исследования, женщины должны были указать, как они проявляют заботу о своем психологическом или физическом здоровье. После этого им провели УЗИ сонной артерии.

Выяснилось, что те, кто проявляет к себе больше сострадания, имели более тонкие стенки этой артерии. У этих же пациенток было меньше атеросклеротических бляшек, сообщает МИР 24.

До этого эксперт рассказали, почему сравнивать себя с другими нужно с осторожностью. По результатам исследования, почти половина россиян признались, что, сравнивая себя с другими, нестерпимо завидуют по самым разным причинам не только посторонним, но и близким людям.

Источник: mir24.tv