Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Артист Евгений Миронов появился на публике вместе со своим сыном. Видео с вечера опубликовал продюсер Иосиф Пригожин.

55–летний Миронов посетил светское мероприятие. Помимо артиста, там присутствовали такие популярные личности, как Валерия, Иван Ургант и многие другие. Сам Пригожин отметил появление Миронова и сделал комплимент чувству вкуса артиста.

Однако, публику больше заинтересовал сын 55–летнего мужчины. Миронов никогда не распространялся насчет своей личной жизни и о сыне в том числе. Впервые за долгое время фанаты артиста увидели маленького мальчика.

«Какой красивый сын у Евгения!», «Как редко мальчик выходит в свет!», — передает восхищенные комментарии публики портал Starhit.

Как известно, Миронов никогда не был женат, хотя его мать очень хотела, чтобы артист завел полноценную семью. Ребенка 55–летнему Евгению родила суррогатная мать.

29 ноября мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 55-летием художественного руководителя Государственного театра наций, народного артиста РФ Евгения Миронова.