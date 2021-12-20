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Мишустин назвал дату проведения Российского инвестиционного форума в Сочи

Евгений Белоусов

Общество
Мишустин назвал дату проведения Российского инвестиционного форума в Сочи
Фото: Правительство РФ

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи с 17 по 19 февраля на территории образовательного центра «Сириус». Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он отметил, что основной целью форума является формирование действенных механизмов, которые позволят усилить интерес инвесторов к российской экономике, а также помогут привлечь капиталы в новые эффективные проекты и в регионы.

— Я прошу моих заместителей, кураторов федеральных округов активно взаимодействовать с главами регионов для содержательного наполнения деловой и выставочной программы, — добавил премьер-министр.

Мишустин также отметил, что важно все продумать так, чтобы основные темы и направления дискуссий и пленарных сессий были определены с участием регионов и бизнеса. Их мнения и предложения, по словам Мишустина, необходимо учитывать при формировании повестки, передает РИА Новости.

До этого Мишустин сообщил, что правительство Российской Федерации выделит более 12 миллиардов рублей на повышение заработной платы бюджетников. Средства пойдут на зарплаты учителям, медикам, профессорам в вузах и научным сотрудникам.

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