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Пассажиропоток Домодедова вырастет в 2,5 раза в период новогодних праздников

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Пассажиропоток Домодедова вырастет в 2,5 раза в период новогодних праздников
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

Специалисты ожидают увеличения пассажиропотока в столичном аэропорту Домодедово в период новогодних праздников более чем вдвое. Об этом сообщили в пресс-службе московской авиагавани в понедельник, 20 декабря.

Так, на маршрутах дальнего следования ожидается прирост в 2,5 раза, то есть до 122 тысяч человек.

— Пассажиропоток на направлениях ближнего зарубежья вырастет в 4,5 раза — до 111 тысяч человек по сравнению с 2020 годом, — отметили в пресс-службе

В аэропорту уточнили, что самыми востребованными внутрироссийскими направлениями остаются Сочи, Симферополь, Калининград, Минеральные Воды, Анапа и Геленджик.

— С 27 декабря по 9 января авиаперевозчики выполнят более 650 рейсов в эти города, — добавили в учреждении.

Также для жителей и гостей столицы в период новогодних праздников будут доступны рейсы до Египта. Каждую неделю из аэропорта Домодедово будет отправляться 30 самолетов до курорта, говорится в сообщении.

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15 декабря глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что пассажиропоток десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена, которые были одновременно открыты 7 декабря, превысил прогнозный показатель.

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