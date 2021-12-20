Эксперт рассказала, что будет с российским рублем в конце декабря

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Российский рубль завершает непростой 2021 год с умеренным оптимизмом. Об этом заявила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

По ее словам, с начала года до начала третьей декады декабря рубль вырос по отношению к доллару всего на 0,2 процента, но зато по отношению к евро вырос на целых 8 процентов.

Укреплению российской валюты в конце декабря, по словам эксперта, будет способствовать пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, которая пройдет 23 декабря.

— Комментарии российского президента по важнейшим вопросам экономики и геополитики будут распространяться по всем мировым СМИ и, возможно, окажут заметное влияние на финансовые рынки. Для российского рубля, как правило, пресс-конференции Владимира Путина очень часто являлись фактором роста, — пояснила Наталья Мильчакова в комментарии ФАН.

Что касается начала следующего года, то специалист напомнила, что 4 января состоится плановая онлайн-встреча министров стран, входящих в ОПЕК+. Если цены на нефть вновь будут расти, это будет способствовать укреплению рубля.

До этого россиянам рассказали, какие вклады не будут облагаться налогом в 2022 году.