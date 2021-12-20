Автоэксперт назвал лучшие средства для защиты машины от угона

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко рассказал, с помощью каких устройств, можно защитить машину от угона.

По его словам, автомобильная сигнализация не дает надежной защиты, так как ее можно легко отключить и вскрыть автомобиль.

— На первом месте для меня — механическая противоугонная сигнализация. Она позволяет увеличить время угона, так как задерживает угонщика. На втором месте — спутниковая сигнализация, — пояснил эксперт в комментарии «Радио 1».

Если вы на длительное время оставляете автомобиль, выбирайте место под камерой, советует эксперт. Также стоит пользоваться платной подземной парковкой.

Эксперт также добавил, что не стоит оставлять машину под большими деревьями или зданием, где есть сосульки. В случае непогоды упавшее дерево или кусок льда могут повредить автомобиль.

До этого автоэксперт дал советы, как избежать аварий в непогоду. Эксперт советует отказаться от управления автомобилем и пересесть на общественный транспорт тем, кто недавно получил права. Езда в метель и гололед даже по привычному маршруту может привести к ДТП.