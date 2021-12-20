Вирусолог Жемчугов назвал факторы, которые влияют на сроки смерти при коронавирусе

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Срок наступления смерти от коронавируса зависит от конкретного человека. На скорость наступления летального исхода влияет то, чем пациент болел ранее, как быстро была обнаружена инфекция и назначено ли лечение. Об этом рассказал вирусолог и врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Он отметил, что сложно установить закономерность, касающуюся сроков смерти пациентов от коронавируса, на это влияет большое количество факторов.

— Нужно каждого человека начинать лечить как можно раньше, в первые дни заболевания. От этого зависит и результат — умрет или нет. Какими лекарствами лечили — тоже вопрос. Помимо стандартов, лечение определяет конкретный врач, — пояснил вирусолог в комментарии Life.ru.

Также, по его словам, принципиальное значение имеет тот факт, сделал человек прививку или нет. Даже если человек сделал только одну дозу двухкомпонентной вакцины, болезнь может пройти легче.

Заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов также отметил, что отсутствие вакцинации является серьезным фактором риска. По его словам, люди перевели коронавирус в область управляемых инфекций, которые можно предотвратить введением вакцины, передает «Радио 1».

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Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн назвал средний срок наступления смерти при коронавирусе. По словам профессора Альтштейна, в среднем летальный исход наступает через три недели после заражения.