«И так сойдет!»: рабочие шокировали методом разгрузки самолета во Внукове

Фото: Youtube / Новости Москвы

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как работники аэропорта Внуково разгружают прилетевший самолет.

На записи видно, что мужчины бросают сумки, не особенно переживая за то, что их содержимое может пострадать.

В комментариях пользователи усомнились, что мужчины разгружали багаж пассажиров. Некоторые осведомленные отметили, что багажное отделение находится в другой части самолета, а в таких сумках, как на кадрах, обычно перевозят и хранят пледы, которые раздают на борту.

«Багажник находится под салоном! Выгружают грязные пледы из салона», — пишет комментатор.

При этом некоторые пользователи всерьез обеспокоились состоянием своих посылок, а некоторые отметили, что не так давно получали во Внукове багаж и он пришел к ним целым.

«Только что привез в багаже несколько стеклянных бутылок, как раз через Внуково. Все цело. Чемодан уже поездок 15 выдержал. Колес не отламывали. Так что претензий к грузчикам нет», — пишет комментатор.

20 декабря в столице отменили около 30 авиарейсов из-за плохих погодных условий: во Внукове перенесли на более позднее время вылет четырех самолетов, а два рейса отменили. В аэропорту Шереметьево задержали два маршрута и отменили шесть. Рекордсменом по количеству задержанных рейсов стал аэропорт Домодедово. Их число составило 13, при этом один вылет отметили в авиагавани.