Иммунолог рассказал, за какой период можно умереть от «омикрона»

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«Омикрон»-штамм коронавирусной инфекции отличается от варианта «дельта» тем, что его пациенты переносят намного легче. В то же время смерть от видоизмененной версии COVID-19 может наступить, но скорость летального исхода зависит от наличия сопутствующих заболеваний. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, основная разница между «омикроном» и «дельтой» в том, что у видоизмененной версии болезни имеется 37 мутаций, но при этом вирус переносится значительно легче:

— Многие генетики и вирусологи отмечают то, что «омикрон» действительно переносится значительно легче пациентами, чем тот же вариант «дельта». Что касается периода наступления смерти от нового штамма, мне пока известен лишь один случай летальности, который произошел в Великобритании. Но в целом, по различным данным, период смертности от «омикрона» сильно не отличается от его предшественника — это от двух недель до месяца. Дело в том, что многое зависит от индивидуальных особенностей человека.

Эксперт уточнил, что при прогрессировании недуга и наличии сопутствующих заболеваний может присоединиться бактериальная инфекция, которая увеличит риск смертности и ускорит его.