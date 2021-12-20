«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за сильного мороза

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

«Оранжевый» уровень опасности из-за сильного мороза объявлен в Москве и Подмосковье в ночь со вторника, 21 декабря, до ночи четверга, 23 декабря. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ в понедельник, 20 декабря.

В Москве предупреждение об аномальных холодах будет действовать с 2:00 21 декабря до этого же времени 23 декабря, в Подмосковье — с 23:00 20 декабря до аналогичного времени 22 декабря. Среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 7–12 градусов.

Из-за гололедицы продлили «желтый» уровень опасности в Москве и Подмосковье. Предупреждение об опасных погодных условиях действовало до 21:00 понедельника, 20 декабря, однако было продлено и будет действовать до 22:00 вторника, 21 декабря.

Кроме того, синоптик сообщил о «полярном вторжении», которое ожидает москвичей на этой неделе. При этом специалист рассказал, какой день будет самым холодным.