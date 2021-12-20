Эндокринолог назвала зимнее меню для диабетиков

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Врач-эндокринолог Ольга Павлова рассказала, как должен выглядеть рацион больного сахарным диабетом в холодное время года.

Источники белка и зимой, и летом одинаковы и доступны. К ним относятся рыба, курица, семечки, яйца, грибы. При этом количество потребляемых жиров будет меняться в зависимости от сезона.

— Зимой из-за большей подверженности вирусным заболеваниям потребность в жирах выше, чем летом. Необходимо получать все виды животных жиров, в том числе и сала: 20–30 граммов 2–3 раза в неделю будет на пользу тем, у кого низкий уровень холестерина и низкий вес. Также нужно включить в рацион растительные жиры, сливочное масло, кунжутное, кедровое, — рассказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Наибольшие вопросы в зимнем рационе возникают по отношению к углеводам. Низкоуглеводные овощи в этот период — это камень преткновения, так как их цена и качество зачастую оставляют желать лучшего. При этом есть ряд овощей, которые и в зимний период будут вкусными и полезными.

— Нужно включить в рацион цветную капусту, брокколи, стручковую фасоль. Белокочанную капусту можно есть в сыром виде, потушить с томатами, сделать ленивые или обычные голубцы, а также квашеную капусту. Этот продукт очень полезен для желудочно-кишечного тракта, — сказала доктор.

Чаще в этот период в меню у диабетиков будут тушеные овощи, которые, по словам врача, являются отличным гарниром. Если говорить об исконно зимних продуктах, то вышеупомянутую квашеную капусту нужно включить в рацион, как и квашеные без сахара огурцы. При этом варенье нужно исключить. Вместо него можно поесть замороженные фрукты и ягоды, которые содержат больше полезных веществ, чем термически обработанные:

— Сладости на праздничный стол диабетикам нужно готовить, используя сахарозаменитель и муку второго сорта. Такая полезная выпечка придется по вкусу всем членам семьи.

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