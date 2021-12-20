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Продюсера телеканала «Пятница!» обвинили в сексуальных домогательствах

Илья Ашуров

Происшествия
Продюсера телеканала «Пятница!» обвинили в сексуальных домогательствах
Фото: Соцсети Сергея Ушакова
Россия, Москва, Сущёвская улица Карта всех событий

Девушка написала заявление в полицию на продюсера телеканала «Пятница!» Сергея Ушакова. Она обвинила мужчину в сексуальных домогательствах. Об этом стало известно в понедельник, 20 декабря.

По данным собеседника «ВМ», сотрудники «Пятницы!» проводили новогодний корпоратив в баре на Сущевской улице. В то же время в заведении находилась 35-летняя девушка по имени Екатерина. Между ней и продюсером телеканала произошел некий инцидент, который по-разному интерпретируется каждой из сторон.

По словам девушки, в течение вечера телевизионщик оказывал ей знаки внимания. Она их игнорировала. Затем мужчина зашел за ней в туалет и начал домогаться. Продюсер якобы подавил сопротивление девушки и совершил «насильственные действия». В какой-то момент она смогла убежать и заявила о случившемся в полицию.

По версии продюсера, девушка сама подошла к нему и предложила свою кандидатуру на должность ведущей телеканала. Мужчина ей отказал. Затем она зашла за ним в уборную и предложила оказать интимные услуги в обмен на новую работу. Услышав повторный отказ, девушка с криком выбежала из туалета и позвала на помощь.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

В пресс-службе «Пятницы!» подтвердили, что инцидент имел место, его участником стал продюсер Сергей Ушаков. На время разбирательства его отстранили от работы.

— Безопасность сотрудников и их защита являются для нас важнейшей ценностью, поэтому сразу после случившегося мы отстранили Сергея Ушакова от работы. Сейчас ведутся разбирательства, в случае признания его вины он незамедлительно будет уволен, — цитирует пресс-службу издание Super.

В ноябре 2018 года из-за обвинений в сексуальных домогательствах пост главного редактора издания Meduza* временно покинул Иван Колпаков. Тогда инцидент произошел также на корпоративе. Впоследствии Колпаков вновь вернулся к работе в издании.

*Организация признана в России СМИ-иноагентом.

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