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ЦБ ограничит вклады для малоимущих суммой в 100 тысяч рублей

Иван Юминов

Экономика
ЦБ ограничит вклады для малоимущих суммой в 100 тысяч рублей
Фото: Вечерняя Москва

Банк России (ЦБ) предложил ограничить размер депозита для малообеспеченных граждан суммой в 100 тысяч рублей. Об этом заявил заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин в понедельник, 20 декабря.

Речь, как уточняется, идет о специальных вкладах, доходность которых будет привязана к ключевой ставке или инфляции. Депозит смогут открыть граждане, данные о которых имеются в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

ЦБ также примет ряд мер, которые создадут для россиян более «справедливую и дружелюбную среду». Они включают в себя, в частности, специальный счет по карте «Мир», а также появление постоянных кредитных каникул, отмечает РБК.

22 ноября в ЦБ сообщили, что российские банки с начала года заработали 2,1 триллиона рублей, что является рекордной чистой прибылью. Кредитные организации в октябре 2020 года получили чистую прибыль в размере около 170 миллиардов рублей.

Таким образом, в годовом выражении показатель вырос на 35,9 процента. Показатель чистой прибыли в 2,1 триллиона рублей превышает цифры за аналогичный период прошлого года в 1,6 раза. Около 85 процентов прибыли было получено системно значимыми кредитными организациями, уточнили в регуляторе.

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