МИД России призвал Запад прекратить нагнетание страстей вокруг Украины

Фото: МИД РФ

Западу следует прекратить нагнетание страстей вокруг Украины. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в понедельник, 20 декабря.

— Другое дело, что было бы иллюзией ждать от Москвы односторонних уступок, которые, как показывает история, во многом и привели к появлению на Западе комплекса вседозволенности, когда нашу добрую волю спутали со слабостью. Подчеркну — Россия готова к поддержанию честных и взаимоуважительных отношений и с государствами ЕС, и с США на принципах равноправия, — рассказал дипломат.

Россия, как заверил он, готова к диалогу, но западным партнерам необходимо прекратить нагнетание страстей вокруг Украины. «Красные линии» Москвы заключаются в недопустимости приближения НАТО к границам страны, а также размещения военной структуры альянса в пограничных странах, приводит слова Нечаева РИА Новости.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.