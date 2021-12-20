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Подмосковные спасатели достали больного пенсионера со льдины на Оке

Виктория Сикерина

Происшествия
Подмосковные спасатели достали больного пенсионера со льдины на Оке
Фото: Анна Быкова
Россия, Московская область, городской округ Кашира Карта всех событий

Спасатели Московской области помогли страдающему неврологическим заболеванием пенсионеру выбраться со льдины на реке Оке. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса в понедельник, 20 декабря.

В учреждении отметили, что о случившемся заявил местный житель, который увидел мужчину на льду в районе водосбора Каширской гидроэлектростанции. Им оказался житель областного города Ступино. Прибывшие на место работники дежурной смены 220-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса оказали помощь потерпевшему.

— Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и провели разведку береговой линии реки. В 60 метрах от берега они обнаружили пожилого мужчину, который лежал на льдине. Пенсионер был в сознании, но с признаками сильного переохлаждения. Работники противопожарно-спасательной службы укрыли мужчину изотермическим спасательным покрывалом и транспортировали на берег, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи, — рассказал старший смены Сергей Рябов.

Уточняется, что в спасательной операции была задействована лодка «Фрегат», передает издание «Кашира.ру».

В конце ноября спасатели вызволили из «плена» гуся, вмерзшего в лед на пруду в Новой Москве.

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