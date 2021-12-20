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«Все к лучшему»: сестра Бузовой рассказала о ссоре с певицей и подругами

Анастасия Колоскова

Общество
«Все к лучшему»: сестра Бузовой рассказала о ссоре с певицей и подругами
Фото: instagram.com/annabuzova

Сестра популярной певицы Анна Бузова рассказала, что между ней, Ольгой и еще двумя подругами произошла ссора, из-за которой они перестали общаться.

При этом девушка отказалась называть причину конфликта.

— Я тоже скучаю, но все, что ни делается, к лучшему. Люди меняются, расходятся, сходятся. Это нормальный жизненный процесс. Возможно, когда-нибудь эта четверка воссоединится, — написала она в своем аккаунте в Instagram, опубликовав архивное видео, на котором запечатлены она с сестрой, а также Оля Десятовская и Яна Акру.

«Все к лучшему»: сестра Бузовой рассказала о ссоре с певицей и подругами Фото: instagram.com / @annabuzova

Не так давно Ольга Бузова рассказывала, что помогла сестре купить квартиру мечты. Анна резко отреагировала на эти слова.

— Реально? Хотим еще одну квартиру тогда, раз уж они нам дарятся, когда мы о них мечтаем, — прокомментировала высказывание певицы сестра.

Позже она раскаялась в содеянном, отметил, что неправильно интерпретировала слова Ольги. Она отметила, что никогда не пойдет против семьи, пишет StarHit.ru.

До этого сообщалось, что музыкальный критик Сергей Соседов устроил перепалку с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой на белорусском проекте «X-Фактор», в котором российские звезды выступают в роли наставников.

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