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«Сошла с ума»: Соседов поскандалил с Бузовой на белорусском телевидении

Юлия Курганова

Общество
«Сошла с ума»: Соседов поскандалил с Бузовой на белорусском телевидении
Фото: Youtube / Super

Музыкальный критик Сергей Соседов устроил перепалку с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой на белорусском проекте «X-Фактор», в котором российские звезды выступают в роли наставников.

Дело в том, что Соседову не понравилось выступление Никиты Белько — подопечного Бузовой. Критик заявил, что юный артист добивается успеха только за счет привлекательной внешности, не имея музыкального таланта. Белько же не согласился с Соседовым, отметив, что всю жизнь пробивал себе дорогу вокальными данными.

— Я вообще не хочу комментировать этот номер. А зачем комментировать, если участник не уважает членов жюри? Все, кто сидит за этим столом, гораздо опытнее тебя. Пренебрежительное отношение к членам жюри недопустимо! — заявил критик.

За своего воспитанника вступилась экс-ведущая «Дома-2». Она сказала, что видит в словах Соседова специальную провокацию.

— Ощущение, что они воюют не против моих ребят, а конкретно со мной, — возмутилась Бузова.

Музыкальный критик назвал подозрения оппонентки лишь ее «домыслами» и заявил, что она просто «сошла с ума».

Бузова и Белько едва сдерживали слезы. Но разгоревшийся скандал не повлиял на отбор, и юный артист прошел в финал проекта.

Бузова ранее заявила, что ее сбережения превышают миллион долларов. Певица и телеведущая в ноябре устроила шикарный праздник по случаю дня рождения своего отца. Она собрала родных и гостей в дорогом московском ресторане. Звезда может организовать любую роскошь — ее доходы это позволяют.

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